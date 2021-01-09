Згідно з прогнозом Міністерства охорони здоров'я, кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні різко зросте. На новий спалах очікують вже з наступного тижня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому це відбудеться. Про це він розповів на суботньому брифінгу, передає 24 канал.

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Прогноз МОЗ

За словами очільника МОЗ, після новорічних свят відбудеться стрибок захворюваності. За прогнозами відомства, вже цього тижня – після різдвяних та новорічних свят – кількість хворих зросте. Тому не можна допустити, щоб це переросло у чергову велику хвилю поширення хвороби.

Саме тому і ввели посилений карантин. Уряд вирішив обмежити контакти для громадян, щоб COVID-19 не поширювався так швидко.

Якщо ми зараз не ввели б посилені протиепідемічні заходи, то згідно наших прогнозів, вже за декілька тижнів нам би довелося вводити більш жорсткий карантин,

– сказав Степанов.

Чому після свят

Карантинні обмеження якраз збігаються із завершенням інкубаційного періоду у хворих людей, які потенційно могли інфікуватися під час новорічних свят.

Довідка. З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

"Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, водночас, джерелом інфекції для оточуючих і становитимуть епідемічну небезпеку", – додав Степанов.

Нагадаємо, за добу 8 січня в Україні зафіксували 4 846 нових випадків COVID-19. На жаль, 80 хворих померли, втім 7 961 людини – одужали.

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