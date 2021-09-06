Серед виявлених нових хворих – 62 дитини на 8 медпрацівників. Допомоги медиків потребували 635 людей. Їх госпіталізували до лікарень з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.
Днем раніше За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус
Також за минулу добу, на жаль, померли 18 людей. За той же час вдалося побороти недугу 457 особам.
Темпи тестування
За добу протестували:
- методом ПЛР – 11 283 особи;
- методом ІФА – 1 879 осіб;
- експрес-тестами – 9 853 особи.
Всього вдалося провести 12 108 589 тестувань загалом.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 93 випадки;
- Вінницька область – 36 випадків;
- Волинська область – 35 випадків;
- Дніпропетровська область – 43 випадки;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 40 випадків;
- Івано-Франківська область – 29 випадків;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 56 випадків;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 28 випадків;
- Тернопільська область – 61 випадок;
- Харківська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 10 випадків;
- Чернівецька область – 69 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу 5 вересня також ще 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані – 29 420 людей.
Протягом доби працювали:
- 328 мобільних бригад,
- 973 пункти щеплення;
- 347 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 9 789 501 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу