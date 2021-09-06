Серед виявлених нових хворих – 62 дитини на 8 медпрацівників. Допомоги медиків потребували 635 людей. Їх госпіталізували до лікарень з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

Днем раніше За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус

Також за минулу добу, на жаль, померли 18 людей. За той же час вдалося побороти недугу 457 особам.

Темпи тестування

За добу протестували:

  • методом ПЛР – 11 283 особи;
  • методом ІФА – 1 879 осіб;
  • експрес-тестами – 9 853 особи.

Всього вдалося провести 12 108 589 тестувань загалом.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 93 випадки;
  • Вінницька область – 36 випадків;
  • Волинська область – 35 випадків;
  • Дніпропетровська область – 43 випадки;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 47 випадків;
  • Запорізька область – 40 випадків;
  • Івано-Франківська область – 29 випадків;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 56 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 28 випадків;
  • Тернопільська область – 61 випадок;
  • Харківська область – 49 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 10 випадків;
  • Чернівецька область – 69 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 5 вересня також ще 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані – 29 420 людей.

Протягом доби працювали:

  • 328 мобільних бригад,
  • 973 пункти щеплення;
  • 347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 789 501 щеплення.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу