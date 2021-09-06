Серед виявлених нових хворих – 62 дитини на 8 медпрацівників. Допомоги медиків потребували 635 людей. Їх госпіталізували до лікарень з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

Днем раніше За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус

Також за минулу добу, на жаль, померли 18 людей. За той же час вдалося побороти недугу 457 особам.

Темпи тестування

За добу протестували:

методом ПЛР – 11 283 особи;

методом ІФА – 1 879 осіб;

експрес-тестами – 9 853 особи.

Всього вдалося провести 12 108 589 тестувань загалом.

Увага! Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли на Sars-Cov-2 – 2 298 307 осіб. Одужали – 2 213 177 українців. На жаль, померли від інфекції – 54 001.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 93 випадки;

Вінницька область – 36 випадків;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 47 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 29 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 13 випадків;

Львівська область – 56 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 61 випадок;

Харківська область – 49 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 69 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 5 вересня також ще 41 787 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані – 29 420 людей.

Протягом доби працювали:

328 мобільних бригад,

973 пункти щеплення;

347 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 789 501 щеплення.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу