З-поміж них 104 дітей та 32 медпрацівники. Госпіталізації потребували 616 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.
Днем раніше На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 38 людей. Водночас одужали – 763 особи.
За добу зробили майже 60 тисяч тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 27 444 особи,
- методом ІФА – 8 462 особи,
- експрес-тестами – 20 019 осіб.
Загалом провели 11 800 769 ПЛР-тестувань.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
У МОЗ спрогнозували можливий пік захворюваності на COVID-19
- В Україні кількість хворих на коронавірус поступово збільшується. Зважаючи на це, пік захворюваності може бути вже восени. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі 24 каналу.
- За його словами, різке збільшення кількості хворих орієнтовно може припасти на кінець жовтня.