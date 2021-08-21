Кількість хворих на COVID-19 збільшується: за добу виявили понад 1 700 нових випадків
21 серпня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 1 732 людей. Це більше, ніж днем раніше, попри те, що на вихідних зазвичай спостерігається спад.
З-поміж них 104 дітей та 32 медпрацівники. Госпіталізації потребували 616 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19.
Днем раніше На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 38 людей. Водночас одужали – 763 особи.
За добу зробили майже 60 тисяч тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 27 444 особи,
- методом ІФА – 8 462 особи,
- експрес-тестами – 20 019 осіб.
Загалом провели 11 800 769 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії в Україні
Від початку епідемії коронавірусу, у нашій країні захворіло – 2 273 558 осіб. Разом з тим, одужали – 2 200 763 особи. Не вдалося побороти недугу і, на жаль, померли, – 53 432 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 232 випадки;
- Вінницька область – 27 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 148 випадків;
- Донецька область – 111 випадків;
- Житомирська область – 32 випадки;
- Закарпатська область – 13 випадків;
- Запорізька область – 119 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 випадки;
- Київська область – 68 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 57 випадків;
- Львівська область – 108 випадків;
- Миколаївська область – 38 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 33 випадки;
- Рівненська область – 30 випадків;
- Сумська область – 64 випадки;
- Тернопільська область – 49 випадків;
- Харківська область – 157 випадків;
- Херсонська область – 61 випадок;
- Хмельницька область – 69 випадків;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 68 випадків;
- Чернігівська область – 43 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ спрогнозували можливий пік захворюваності на COVID-19
- В Україні кількість хворих на коронавірус поступово збільшується. Зважаючи на це, пік захворюваності може бути вже восени. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі 24 каналу.
- За його словами, різке збільшення кількості хворих орієнтовно може припасти на кінець жовтня.