Кількість хворих на COVID-19 збільшується: за добу виявили понад 1 700 нових випадків

21 серпня 2021 , 08:13
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 1 732 людей. Це більше, ніж днем раніше, попри те, що на вихідних зазвичай спостерігається спад.

З-поміж них 104 дітей та 32 медпрацівники. Госпіталізації потребували 616 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19. 

Днем раніше На COVID-19 за добу захворіли 1 600 українців, понад третина – у лікарнях

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 38 людей. Водночас одужали – 763 особи.

За добу зробили майже 60 тисяч тестувань, зокрема:

  • методом ПЛР – 27 444 особи,
  • методом ІФА – 8 462 особи,
  • експрес-тестами – 20 019 осіб.

Загалом провели 11 800 769 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

Від початку епідемії коронавірусу, у нашій країні захворіло – 2 273 558 осіб. Разом з тим, одужали – 2 200 763 особи. Не вдалося побороти недугу і, на жаль, померли, – 53 432 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 232 випадки;
  • Вінницька область – 27 випадків;
  • Волинська область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 148 випадків;
  • Донецька область – 111 випадків;
  • Житомирська область – 32 випадки;
  • Закарпатська область – 13 випадків;
  • Запорізька область – 119 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 випадки;
  • Київська область – 68 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 57 випадків;
  • Львівська область – 108 випадків;
  • Миколаївська область – 38 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 33 випадки;
  • Рівненська область – 30 випадків;
  • Сумська область – 64 випадки;
  • Тернопільська область – 49 випадків;
  • Харківська область – 157 випадків;
  • Херсонська область – 61 випадок;
  • Хмельницька область – 69 випадків;
  • Черкаська область – 21 випадок;
  • Чернівецька область – 68 випадків;
  • Чернігівська область – 43 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ спрогнозували можливий пік захворюваності на COVID-19

  • В Україні кількість хворих на коронавірус поступово збільшується. Зважаючи на це, пік захворюваності може бути вже восени. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі 24 каналу.
  • За його словами, різке збільшення кількості хворих орієнтовно може припасти на кінець жовтня.
Довідка. МОЗ розглядає 3 можливих сценарії розвитку захворюваності в Україні. Мовиться про оптимістичний (вихід на рівень плато в осінній період), базовий (помірне зростання кількості хворих) і песимістичний (різкий спалах COVID-19).
Автор: Аліна Оліховська