Актуальна статистика

Найбільше хворих зареєстрували у місті Київ та в Донецькій області. Потребували допомоги медиків 464 людини, їх госпіталізували з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу.

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Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 45 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 1 269 пацієнти. Їх виписали з лікарень.

Також за минулу добу протестували:

методом ПЛР – 23 120 осіб,

методом ІФА – 7 427 осіб,

експрес-тестами – 21 880 осіб.

Загалом провели 11 880 472 ПЛР-тестувань.

Важливо! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 278 171 осіб. Станом на сьогодні побороли недугу – 2 203 429 осіб. На жаль, померли – 53 566 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 264 випадки;

Вінницька область – 46 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 79 випадків;

Донецька область – 161 випадок;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 93 випадки;

Львівська область – 40 випадків;

Миколаївська область – 34 випадки;

Одеська область – 119 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 105 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 48 випадків;

Черкаська область – 35 випадків;

Чернівецька область – 81 випадок;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у світі та Україна

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 24 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 71 місце у світі та 22 – серед країн Європи.

Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 мільйон населення та на 29 – серед європейських країн.