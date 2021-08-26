Кількість хворих на COVID-19 зростає: за добу виявили понад 1 500 нових випадків

26 серпня 2021 , 08:12
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 нових випадків захворювання на коронавірус SARSr-CoV-2. Серед них 104 дитини та38 медпрацівників.

Актуальна статистика

Найбільше хворих зареєстрували у місті Київ та в Донецькій області. Потребували допомоги медиків 464 людини, їх госпіталізували з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу.

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Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 45 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 1 269 пацієнти. Їх виписали з лікарень.

Також за минулу добу протестували:

  • методом ПЛР – 23 120 осіб,
  • методом ІФА – 7 427 осіб,
  • експрес-тестами – 21 880 осіб.

Загалом провели 11 880 472 ПЛР-тестувань.

Важливо! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 278 171 осіб. Станом на сьогодні побороли недугу – 2 203 429 осіб. На жаль, померли – 53 566 українців. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 264 випадки;
  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 79 випадків;
  • Донецька область – 161 випадок;
  • Житомирська область – 33 випадки;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 23 випадки;
  • Київська область – 56 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 93 випадки;
  • Львівська область – 40 випадків;
  • Миколаївська область – 34 випадки;
  • Одеська область – 119 випадків;
  • Полтавська область – 40 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадок;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 48 випадків;
  • Харківська область – 105 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 48 випадків;
  • Черкаська область – 35 випадків;
  • Чернівецька область – 81 випадок;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у світі та Україна

  • За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 24 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 71 місце у світі та 22 – серед країн Європи.
  • Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 мільйон населення та на 29 – серед європейських країн.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська