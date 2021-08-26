Кількість хворих на COVID-19 зростає: за добу виявили понад 1 500 нових випадків
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 нових випадків захворювання на коронавірус SARSr-CoV-2. Серед них 104 дитини та38 медпрацівників.
Актуальна статистика
Найбільше хворих зареєстрували у місті Київ та в Донецькій області. Потребували допомоги медиків 464 людини, їх госпіталізували з діагнозом COVID-19 або підозрою на недугу.
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Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 45 пацієнтів. Водночас видужали щонайменше 1 269 пацієнти. Їх виписали з лікарень.
Також за минулу добу протестували:
- методом ПЛР – 23 120 осіб,
- методом ІФА – 7 427 осіб,
- експрес-тестами – 21 880 осіб.
Загалом провели 11 880 472 ПЛР-тестувань.Важливо! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 278 171 осіб. Станом на сьогодні побороли недугу – 2 203 429 осіб. На жаль, померли – 53 566 українців.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 264 випадки;
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 79 випадків;
- Донецька область – 161 випадок;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 23 випадки;
- Київська область – 56 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 93 випадки;
- Львівська область – 40 випадків;
- Миколаївська область – 34 випадки;
- Одеська область – 119 випадків;
- Полтавська область – 40 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 48 випадків;
- Харківська область – 105 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 48 випадків;
- Черкаська область – 35 випадків;
- Чернівецька область – 81 випадок;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус у світі та Україна
- За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 24 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 71 місце у світі та 22 – серед країн Європи.
- Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 мільйон населення та на 29 – серед європейських країн.