Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2274 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 352 пацієнти. Водночас видужали 5419 людей.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 93732 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 46 233

методом ІФА – 8 913

експрес-тестами – 38 586