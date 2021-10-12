Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає
Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 2274 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 352 пацієнти. Водночас видужали 5419 людей.
Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
Лабораторії здійснили 93 732 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 46 233
- методом ІФА – 8 913
- експрес-тестами – 38 586
Загальна статистика коронавірусу
За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2562085 випадків захворювання. Станом на 12 жовтня одужало 2297899 людей. Жертвами коронавірусу стали 59 052 інфікованих.
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 628 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 322 випадки;
- Дніпропетровська область – 856 випадків;
- Донецька область – 607 випадків;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 139 випадків;
- Запорізька область – 715 випадків;
- Івано-Франківська область – 172 випадки;
- Київська область – 512 випадки;
- Кіровоградська область – 53 випадки;
- Луганська область – 548 випадків;
- Львівська область – 978 випадки;
- Миколаївська область – 184 випадки;
- Одеська область – 816 випадків;
- Полтавська область – 669 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 449 випадків;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 1 502 випадки;
- Херсонська область – 350 випадків;
- Хмельницька область – 227 випадків;
- Черкаська область – 532 випадки;
- Чернівецька область – 560 випадків;
- Чернігівська область – 244 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 123 230 людей, зокрема першу дозу – 60 167 людей, другу дозу – 63 054 людини.
Протягом доби працювали:
- 920 мобільних бригад,
- 2 913 пунктів щеплення;
- 351 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 609 049 людини:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 609 047 людина,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 13 807 133 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал