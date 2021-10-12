Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 2274 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 352 пацієнти. Водночас видужали 5419 людей.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 93 732 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 46 233

методом ІФА – 8 913

експрес-тестами – 38 586

Загальна статистика коронавірусу

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2562085 випадків захворювання. Станом на 12 жовтня одужало 2297899 людей. Жертвами коронавірусу стали 59 052 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 628 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 856 випадків;

Донецька область – 607 випадків;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 139 випадків;

Запорізька область – 715 випадків;

Івано-Франківська область – 172 випадки;

Київська область – 512 випадки;

Кіровоградська область – 53 випадки;

Луганська область – 548 випадків;

Львівська область – 978 випадки;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 816 випадків;

Полтавська область – 669 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 449 випадків;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 1 502 випадки;

Херсонська область – 350 випадків;

Хмельницька область – 227 випадків;

Черкаська область – 532 випадки;

Чернівецька область – 560 випадків;

Чернігівська область – 244 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 123 230 людей, зокрема першу дозу – 60 167 людей, другу дозу – 63 054 людини.

Протягом доби працювали:

920 мобільних бригад,

2 913 пунктів щеплення;

351 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 609 049 людини:

з них принаймні одну дозу отримали – 7 609 047 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 807 133 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал