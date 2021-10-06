Темпи захворювання

З-поміж хворих 1 186 дітей та 271 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 745 людей з коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

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Ще 320 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 630 людей.

Темпи тестування

Впродовж 5 жовтня в Україні провели понад 135,5 тисяч тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

  • методом ПЛР – 54 386 осіб,
  • методом ІФА – 11 665 осіб,
  • експрес-тестами – 69 508 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 792 випадки;
  • Вінницька область – 275 випадків;
  • Волинська область – 315 випадків;
  • Дніпропетровська область – 964 випадки;
  • Донецька область – 761 випадок;
  • Житомирська область – 382 випадки;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 783 випадки;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 442 випадки;
  • Кіровоградська область – 76 випадків;
  • Луганська область – 576 випадків;
  • Львівська область – 645 випадків;
  • Миколаївська область – 367 випадків;
  • Одеська область – 1076 випадків;
  • Полтавська область – 475 випадків;
  • Рівненська область – 509 випадків;
  • Сумська область – 441 випадок;
  • Тернопільська область – 292 випадки;
  • Харківська область – 1163 випадки;
  • Херсонська область – 423 випадки;
  • Хмельницька область – 549 випадків;
  • Черкаська область – 392 випадки;
  • Чернівецька область – 484 випадки;
  • Чернігівська область – 34 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 5 жовтня 2021 року 117 234 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.

Протягом доби працювали:

  • 887 мобільних бригад,
  • 2 938 пунктів щеплення;
  • 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили загалом 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 13 180 072 щеплення.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу