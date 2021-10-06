Темпи захворювання
З-поміж хворих 1 186 дітей та 271 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 745 людей з коронавірусом або наявними ознаками хвороби.
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Ще 320 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 630 людей.
Темпи тестування
Впродовж 5 жовтня в Україні провели понад 135,5 тисяч тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:
- методом ПЛР – 54 386 осіб,
- методом ІФА – 11 665 осіб,
- експрес-тестами – 69 508 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 792 випадки;
- Вінницька область – 275 випадків;
- Волинська область – 315 випадків;
- Дніпропетровська область – 964 випадки;
- Донецька область – 761 випадок;
- Житомирська область – 382 випадки;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 783 випадки;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 442 випадки;
- Кіровоградська область – 76 випадків;
- Луганська область – 576 випадків;
- Львівська область – 645 випадків;
- Миколаївська область – 367 випадків;
- Одеська область – 1076 випадків;
- Полтавська область – 475 випадків;
- Рівненська область – 509 випадків;
- Сумська область – 441 випадок;
- Тернопільська область – 292 випадки;
- Харківська область – 1163 випадки;
- Херсонська область – 423 випадки;
- Хмельницька область – 549 випадків;
- Черкаська область – 392 випадки;
- Чернівецька область – 484 випадки;
- Чернігівська область – 34 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу 5 жовтня 2021 року 117 234 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.
Протягом доби працювали:
- 887 мобільних бригад,
- 2 938 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щепили загалом 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 13 180 072 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу