Кількість хворих різко підскочила: вже понад 12,6 тисяч COVID-випадків за добу в Україні

За минулу добу, 5 жовтня, в Україні виявили 12 662 нових хворих на коронавірус COVID-19. Найбільше – в Харківській та Одеській областях.

Темпи захворювання

З-поміж хворих 1 186 дітей та 271 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 745 людей з коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

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Ще 320 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 630 людей.

Темпи тестування

За весь час пандемії в країні коронавірус діагностували у 2 482 518 мешканців країни. З них – 2 273 382 вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 57 526 людей.

Впродовж 5 жовтня в Україні провели понад 135,5 тисяч тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

методом ПЛР – 54 386 осіб,

методом ІФА – 11 665 осіб,

експрес-тестами – 69 508 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 792 випадки;

Вінницька область – 275 випадків;

Волинська область – 315 випадків;

Дніпропетровська область – 964 випадки;

Донецька область – 761 випадок;

Житомирська область – 382 випадки;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 783 випадки;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 442 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 576 випадків;

Львівська область – 645 випадків;

Миколаївська область – 367 випадків;

Одеська область – 1076 випадків;

Полтавська область – 475 випадків;

Рівненська область – 509 випадків;

Сумська область – 441 випадок;

Тернопільська область – 292 випадки;

Харківська область – 1163 випадки;

Херсонська область – 423 випадки;

Хмельницька область – 549 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 484 випадки;

Чернігівська область – 34 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу 5 жовтня 2021 року 117 234 людини вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані – 58 575 людей.

Протягом доби працювали:

887 мобільних бригад,

2 938 пунктів щеплення;

346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили загалом 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 13 180 072 щеплення.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу