Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року. Так, 15 травня зафіксували 6 796 інфікованих, а після цього пішов спад.
Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією
Кількість хворих знову зросла
Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу.
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.
Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 35 171 осіб,
- методом ІФА – 8 230 осіб,
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
Загалом провели 12 412 498 ПЛР тестувань за весь час.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 426 випадків;
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новина доповнюється...