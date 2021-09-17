Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року. Так, 15 травня зафіксували 6 796 інфікованих, а після цього пішов спад.

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Кількість хворих знову зросла

Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу.

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.

Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 35 171 осіб,

методом ІФА – 8 230 осіб,

експрес-тестами – 31 879 осіб.

Загалом провели 12 412 498 ПЛР тестувань за весь час.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.



Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 426 випадків;

Вінницька область – 155 випадків;

Волинська область – 169 випадків;

Дніпропетровська область – 426 випадків;

Донецька область – 364 випадки;

Житомирська область – 196 випадків;

Закарпатська область – 46 випадків;

Запорізька область – 238 випадків;

Івано-Франківська область – 156 випадків;

Київська область – 257 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 273 випадки;

Львівська область – 644 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 530 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 247 випадків;

Харківська область – 649 випадків;

Херсонська область – 200 випадків;

Хмельницька область – 307 випадків;

Черкаська область – 209 випадків;

Чернівецька область – 345 випадків;

Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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