Кількість хворих росте: понад 6,6 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу
Джерело:МОЗ
Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. У порівнянні з попередньою добою, кількість хворих збільшилась на 880 людей.
Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року. Так, 15 травня зафіксували 6 796 інфікованих, а після цього пішов спад.
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Кількість хворих знову зросла
Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу.
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали.
Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 35 171 осіб,
- методом ІФА – 8 230 осіб,
- експрес-тестами – 31 879 осіб.
Загалом провели 12 412 498 ПЛР тестувань за весь час.Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 426 випадків;
- Вінницька область – 155 випадків;
- Волинська область – 169 випадків;
- Дніпропетровська область – 426 випадків;
- Донецька область – 364 випадки;
- Житомирська область – 196 випадків;
- Закарпатська область – 46 випадків;
- Запорізька область – 238 випадків;
- Івано-Франківська область – 156 випадків;
- Київська область – 257 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 273 випадки;
- Львівська область – 644 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 530 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 147 випадків;
- Тернопільська область – 247 випадків;
- Харківська область – 649 випадків;
- Херсонська область – 200 випадків;
- Хмельницька область – 307 випадків;
- Черкаська область – 209 випадків;
- Чернівецька область – 345 випадків;
- Чернігівська область – 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Динаміка вакцинацій
Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.
Протягом доби працювали:
- 833 мобільні бригади;
- 2 884 пункти щеплення;
- 316 центрів вакцинації.
Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 6 169 886 людей, з них:
- отримали одну дозу – 6 169 884 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 11 229 655 щеплень.