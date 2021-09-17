Кількість хворих росте: понад 6,6 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу

17 вересня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

Станом на 17 вересня в Україні зросла захворюваність на коронавірус – 6 624 нових випадків. У порівнянні з попередньою добою, кількість хворих збільшилась на 880 людей.

Такий добовий показник захворюваності – один з найбільших від середини травня 2021 року. Так, 15 травня зафіксували 6 796 інфікованих, а після цього пішов спад.

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Кількість хворих знову зросла

Серед інфікованих 677 дітей та 105 медпрацівників.  До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів з симптомами коронавірусу. 

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 99 людей. Водночас 1 914 людей видужали. 

Лабораторії здійснили понад 75 тисяч тестів на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 35 171 осіб,
  • методом ІФА – 8 230 осіб,
  • експрес-тестами – 31 879 осіб.

Загалом провели 12 412 498 ПЛР тестувань за весь час.

Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно повідомили про 2 338 164 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 16 вересня одужали 2 228 543 осіб. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 54 750 хворих.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 426 випадків;
  • Вінницька область – 155 випадків;
  • Волинська область – 169 випадків;
  • Дніпропетровська область – 426 випадків;
  • Донецька область – 364 випадки;
  • Житомирська область – 196 випадків;
  • Закарпатська область – 46 випадків;
  • Запорізька область – 238 випадків;
  • Івано-Франківська область – 156 випадків;
  • Київська область – 257 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 273 випадки;
  • Львівська область – 644 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 530 випадків;
  • Полтавська область – 133 випадки;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 147 випадків;
  • Тернопільська область – 247 випадків;
  • Харківська область – 649 випадків;
  • Херсонська область – 200 випадків;
  • Хмельницька область – 307 випадків;
  • Черкаська область – 209 випадків;
  • Чернівецька область – 345 випадків;
  • Чернігівська область – 125 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинацій

Від учора 122 906 людей вакцинували проти коронавірусу. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані, тобто отримали два щеплення – 50 705 людей.

Протягом доби працювали:

  • 833 мобільні бригади;
  • 2 884 пункти щеплення;
  • 316 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 6 169 886 людей, з них:

  • отримали одну дозу – 6 169 884 людини;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 229 655 щеплень.

Автор: Аліна Оліховська