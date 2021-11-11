Добова статистика
До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652.
Увага 48 мільйонів щеплень до кінця 2021 року: наскільки реальні плани МОЗ
Водночас вдалося побороти недугу 18 896 особам.
Темпи тестування українців
Здійснили 140 505 тестувань за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 67 341;
- методом ІФА – 18 168
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 2 002 випадки;
- Вінницька область – 712 випадків;
- Волинська область – 694 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 999 випадків;
- Донецька область – 1 179 випадків;
- Житомирська область – 956 випадків;
- Закарпатська область – 466 випадків;
- Запорізька область – 1 146 випадків;
- Івано-Франківська область – 1454 випадки;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 192 випадки;
- Луганська область – 394 випадки;
- Львівська область – 1 253 випадки;
- Миколаївська область – 903 випадки;
- Одеська область – 1 469 випадків;
- Полтавська область – 1 327 випадків;
- Рівненська область – 985 випадків;
- Сумська область – 1 174 випадки;
- Тернопільська область – 603 випадки;
- Харківська область – 1 550 випадків;
- Херсонська область – 548 випадків;
- Хмельницька область – 1 089 випадків;
- Черкаська область – 597 випадків;
- Чернівецька область – 430 випадків;
- Чернігівська область – 680 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 155 519 осіб;
- одужало – 2 572 738 осіб;
- летальних випадків – 74 857;
- провели ПЛР-тестувань – 15 067 107.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал