Добова статистика

До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652.

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Водночас вдалося побороти недугу 18 896 особам.

Темпи тестування українців

Здійснили 140 505 тестувань за добу, зокрема:

  • методом ПЛР – 67 341;
  • методом ІФА – 18 168
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 2 002 випадки;
  • Вінницька область – 712 випадків;
  • Волинська область – 694 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 999 випадків;
  • Донецька область – 1 179 випадків;
  • Житомирська область – 956 випадків;
  • Закарпатська область – 466 випадків;
  • Запорізька область – 1 146 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1454 випадки;
  • Київська область – 945 випадків;
  • Кіровоградська область – 192 випадки;
  • Луганська область – 394 випадки;
  • Львівська область – 1 253 випадки;
  • Миколаївська область – 903 випадки;
  • Одеська область – 1 469 випадків;
  • Полтавська область – 1 327 випадків;
  • Рівненська область – 985 випадків;
  • Сумська область – 1 174 випадки;
  • Тернопільська область – 603 випадки;
  • Харківська область – 1 550 випадків;
  • Херсонська область – 548 випадків;
  • Хмельницька область – 1 089 випадків;
  • Черкаська область – 597 випадків;
  • Чернівецька область – 430 випадків;
  • Чернігівська область – 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 155 519 осіб;
  • одужало – 2 572 738 осіб;
  • летальних випадків – 74 857;
  • провели ПЛР-тестувань – 15 067 107.

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Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал