Кількість нових COVID-хворих знову майже досягла 25 тисяч за добу: статистика

Впродовж минулої доби, 10 листопада, в Україні виявили 24 747 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 550 дітей та 462 медпрацівників.

Добова статистика

До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652.

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Водночас вдалося побороти недугу 18 896 особам.

Темпи тестування українців

Здійснили 140 505 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 67 341;

методом ІФА – 18 168

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 2 002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1 999 випадків;

Донецька область – 1 179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1 146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1 253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1 469 випадків;

Полтавська область – 1 327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1 174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1 550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1 089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 155 519 осіб;

одужало – 2 572 738 осіб;

летальних випадків – 74 857;

провели ПЛР-тестувань – 15 067 107.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал