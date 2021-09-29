Кількість нових COVID-випадків перевалить за 10 тисяч на початку жовтня, – новий прогноз НАН

Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.

Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

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Згідно з детальним прогнозом, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8 100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.

Натомість 6 – 12 жовтня прогнозують 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) нових випадки.

Захворюваність росла 2 тижні поспіль

Як наголосили у НАН, останні два тижні захворюваність зростала, при чому темпи були неоднорідними. Їхнє максимальне значення наближалося до 70% зростання за тиждень, після чого спостерігалося зниження показника до позначок нижче 35%.

Синхронну динаміку продемонстрували позитивні тести та нові госпіталізації, вони зростали максимально з темпами, до 70% і до 50% відповідно.

Такі темпи зростання значно вищі за максимуми, досягнуті під час попередніх хвиль, коли випадки хвороби та позитивні тести ніколи не зростали з тижневим темпом вище 40%, а нові госпіталізації – з тижневим темпом вище 30%,

– пояснили науковці.

Наразі найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.

У МОЗ схожі прогнози

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 29 вересня також заявив, що Україні скоро значно збільшиться щоденна кількість нових випадків коронавірусу. За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро".

Він додав, що на перебіг епідемії значно впливає штам коронавірусу Дельта.

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ