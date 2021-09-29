Кількість нових COVID-випадків перевалить за 10 тисяч на початку жовтня, – новий прогноз НАН
Джерело:Прогноз НАН
Вчені Національної академії наук спрогнозували, як поширюватиметься коронавірус в Україні на початку жовтня 2021 року. Кількість нових інфікувань перевищить 10 тисяч випадків.
Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.
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Згідно з детальним прогнозом, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8 100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня – 5 жовтня 2021 року.
Натомість 6 – 12 жовтня прогнозують 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) нових випадки.
Захворюваність росла 2 тижні поспіль
Як наголосили у НАН, останні два тижні захворюваність зростала, при чому темпи були неоднорідними. Їхнє максимальне значення наближалося до 70% зростання за тиждень, після чого спостерігалося зниження показника до позначок нижче 35%.
Синхронну динаміку продемонстрували позитивні тести та нові госпіталізації, вони зростали максимально з темпами, до 70% і до 50% відповідно.
Такі темпи зростання значно вищі за максимуми, досягнуті під час попередніх хвиль, коли випадки хвороби та позитивні тести ніколи не зростали з тижневим темпом вище 40%, а нові госпіталізації – з тижневим темпом вище 30%,
– пояснили науковці.
Наразі найзагрозливішою є ситуація у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок зрівнялася з рівнем минулого піку. Суттєво ускладнилася ситуація у багатьох регіонах Півдня та Сходу країни, особливо у Харківській і Луганській областях.
У МОЗ схожі прогнози
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 29 вересня також заявив, що Україні скоро значно збільшиться щоденна кількість нових випадків коронавірусу. За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро".
Він додав, що на перебіг епідемії значно впливає штам коронавірусу Дельта.
Коронавірус в Україні: статистика
Джерело: МОЗ
- Станом на 29 вересня, в Україні зафіксували 9 666 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 953 дитини та 204 медпрацівників.
- До лікарень впродовж доби госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.
- За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.