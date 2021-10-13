Кількість нових COVID-випадків перевалить за 20 тисяч до кінця жовтня, – новий прогноз НАН
Джерело:НАН
Національна академія наук опублікувала новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.
Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.
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Прогнози НАН
Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, а смертей – становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.
Загалом НАН отримала такі прогнозні числові показники:
- Репродуктивне число – 1.35 (середнє за останній тиждень, має тенденцію до зниження).
- Середня кількість нових інфекцій за день на 19.10.21: [11399-17399] при середньому значенні 14897.
- Середня кількість нових летальних випадків за день на 19.10.21: [309-367] при середньому значенні 338.
- Середня кількість нових інфекцій за день на 26.10.21: [11927-31497] при середньому значенні 18640.
- Середня кількість нових летальних випадків за день на 26.10.21: [376-468] при середньому значенні 422.
Ситуація в регіонах
Крім того, у Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тисяч населення. Третю позицію за цим показником посідає Житомирська область, а далі розташовуються Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Харківська області – з показником близько 6 летальних випадків на тиждень на 100 тисяч населення.
Коронавірус в Україні: статистика
Джерело: МОЗ
- Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.
- За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.