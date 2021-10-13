Кількість нових COVID-випадків перевалить за 20 тисяч до кінця жовтня, – новий прогноз НАН

Національна академія наук опублікувала новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Академія використала дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

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Прогнози НАН

Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, а смертей – становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

Загалом НАН отримала такі прогнозні числові показники:

Репродуктивне число – 1.35 (середнє за останній тиждень, має тенденцію до зниження).

Середня кількість нових інфекцій за день на 19.10.21: [11399-17399] при середньому значенні 14897.

Середня кількість нових летальних випадків за день на 19.10.21: [309-367] при середньому значенні 338.

Середня кількість нових інфекцій за день на 26.10.21: [11927-31497] при середньому значенні 18640.

Середня кількість нових летальних випадків за день на 26.10.21: [376-468] при середньому значенні 422.

Ситуація в регіонах

Найвищі темпи госпіталізації зі схожими показниками спостерігались у регіонів Сходу та Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині й у Чернівецькій області, яка межує з Румунією, де захворюваність зараз вища, ніж в Україні.

Крім того, у Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тисяч населення. Третю позицію за цим показником посідає Житомирська область, а далі розташовуються Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Харківська області – з показником близько 6 летальних випадків на тиждень на 100 тисяч населення.

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ