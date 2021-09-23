Статистика поширення хвороби

До лікарень госпіталізували 2 070 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій областях.

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На жаль, померли від ускладнень недуги – 123 людини. Натомість одужали 2 305 осіб.

За добу зробили майже 85 тисяч тестувань:

методом ПЛР – 41 625 осіб;

методом ІФА – 9 742 особи;

експрес-тестами – 33 568 осіб.

Станом на ранок 23 вересня в Україні загалом провели 12 593 275 ПЛР-тестувань на коронавірус.

Загальна статистика



За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 370 425 осіб. Вдалося побороти недугу 2 237 973 особам. Натомість померли 55 284 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 467 випадків;

Вінницька область – 179 випадків;

Волинська область – 238 випадків;

Дніпропетровська область – 456 випадків;

Донецька область – 520 випадків;

Житомирська область – 396 випадків;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 252 випадки;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 333 випадки;

Львівська область – 685 випадків;

Миколаївська область – 175 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 195 випадків;

Рівненська область – 273 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 221 випадок;

Харківська область – 839 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 171 випадок;

Чернівецька область – 302 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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