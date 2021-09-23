Кількість нових хворих на COVID-19 стрімко наблизилась до 8 тисяч за добу

23 вересня 2021 , 08:11
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 22 вересня, в Україні виявили ще 7 866 нових хворих на коронавірус. Серед них – 667 дітей та 175 медпрацівників. Такі високі цифри – вперше від початку травня.

Статистика поширення хвороби

До лікарень госпіталізували 2 070 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій областях.

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На жаль, померли від ускладнень недуги – 123 людини. Натомість одужали 2 305 осіб.

За добу зробили майже 85 тисяч тестувань:

  • методом ПЛР – 41 625 осіб;
  • методом ІФА – 9 742 особи;
  • експрес-тестами – 33 568 осіб.

Станом на ранок 23 вересня в Україні загалом провели 12 593 275 ПЛР-тестувань на коронавірус.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 370 425 осіб. Вдалося побороти недугу 2 237 973 особам. Натомість померли 55 284 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 467 випадків;
  • Вінницька область – 179 випадків;
  • Волинська область – 238 випадків;
  • Дніпропетровська область – 456 випадків;
  • Донецька область – 520 випадків;
  • Житомирська область – 396 випадків;
  • Закарпатська область – 83 випадки;
  • Запорізька область – 348 випадків;
  • Івано-Франківська область – 252 випадки;
  • Київська область – 193 випадки;
  • Кіровоградська область – 46 випадків;
  • Луганська область – 333 випадки;
  • Львівська область – 685 випадків;
  • Миколаївська область – 175 випадків;
  • Одеська область – 407 випадків;
  • Полтавська область – 195 випадків;
  • Рівненська область – 273 випадки;
  • Сумська область – 297 випадків;
  • Тернопільська область – 221 випадок;
  • Харківська область – 839 випадків;
  • Херсонська область – 257 випадків;
  • Хмельницька область – 348 випадків;
  • Черкаська область – 171 випадок;
  • Чернівецька область – 302 випадки;
  • Чернігівська область – 185 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації 

Так, за попередню добу 144 768 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані – 53 153 людини.

Протягом доби працювали:

  • 953 мобільні бригади,
  • 2 993 пункти щеплення;
  • 344 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 826 357 щеплень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська