Поширення коронавірусу в Україні
Водночас видужали від недуги 797 людей. Також за учора госпіталізували 409 осіб.
Увага Новини про коронавірус 13 липня: інфікувались під час щеплення, Дельта в Львові
На жаль, померли 25 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – там захворіли 165 людей.
Загалом за добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 572 особи,
- методом ІФА – 8 105 осіб,
- експрес-тестами – 16 972 особи.
Добовий приріст інфікованих в областях:
- м. Київ – 165 випадків;
- Вінницька область – 6 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 випадок;
- Донецька область – 31 випадків;
- Житомирська область – 4 випадків;
- Закарпатська область – 6 випадки;
- Запорізька область – 26 випадки;
- Івано-Франківська область – 2 випадків;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 22 випадків;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 36 випадок;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 6 випадків;
- Сумська область – 22 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 11 випадків;
- Чернігівська область – 0 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу