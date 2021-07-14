Поширення коронавірусу в Україні

Водночас видужали від недуги 797 людей. Також за учора госпіталізували 409 осіб.

Увага Новини про коронавірус 13 липня: інфікувались під час щеплення, Дельта в Львові

На жаль, померли 25 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – там захворіли 165 людей.

Загалом за добу протестовано:

методом ПЛР – 18 572 особи,

методом ІФА – 8 105 осіб,

експрес-тестами – 16 972 особи.

Увага! Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 242 245 осіб.



Станом на 14 липня хворобу подолали 2 179 076 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 665 пацієнтів.

Добовий приріст інфікованих в областях:

м. Київ – 165 випадків;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 31 випадків;

Житомирська область – 4 випадків;

Закарпатська область – 6 випадки;

Запорізька область – 26 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадків;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 22 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 36 випадок;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 22 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу