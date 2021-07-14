Кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилась: найбільше хворих у Києві

14 липня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 13 липня, в Україні зафіксували 547 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 34 дітей та 23 медпрацівників.

Поширення коронавірусу в Україні

Водночас видужали від недуги 797 людей. Також за учора госпіталізували 409 осіб.

Увага Новини про коронавірус 13 липня: інфікувались під час щеплення, Дельта в Львові

На жаль, померли 25 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – там захворіли 165 людей.

Загалом за добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 572 особи,
  • методом ІФА – 8 105 осіб,
  • експрес-тестами – 16 972 особи.
Увага! Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 242 245 осіб.

Станом на 14 липня хворобу подолали 2 179 076 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 665 пацієнтів.

Добовий приріст інфікованих в областях:

  • м. Київ – 165 випадків;
  • Вінницька область – 6 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 випадок;
  • Донецька область – 31 випадків;
  • Житомирська область – 4 випадків;
  • Закарпатська область – 6 випадки;
  • Запорізька область – 26 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадків;
  • Київська область – 39 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 22 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 36 випадок;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 6 випадків;
  • Сумська область – 22 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 20 випадків;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 11 випадків;
  • Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська