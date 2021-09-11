За минулу добу госпіталізували 1102 людини. На жаль недуга забрала 69 життів. Одужали 1738 людей.

До теми Разумков вдруге захворів на коронавірус: як працюватиме спікер

Зазначимо, що днем раніше кількість нових хворих на COVID-19 в Україні була 3 615 – на понад дві сотні менше.

Скільки тестувань провели впродовж останньої доби:

  • методом ПЛР – 33 162 особи,
  • методом ІФА – 7 879 особи,
  • експрес-тестами – 24 364 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ — 370 випадків;
  • Вінницька область — 77 випадків;
  • Волинська область — 89 випадків;
  • Дніпропетровська область — 278 випадків;
  • Донецька область — 188 випадків;
  • Житомирська область — 162 випадки;
  • Закарпатська область — 38 випадків;
  • Запорізька область — 186 випадків;
  • Івано-Франківська область — 118 випадків;
  • Київська область — 149 випадків;
  • Кіровоградська область — 22 випадки;
  • Луганська область — 131 випадок;
  • Львівська область — 379 випадків;
  • Миколаївська область — 49 випадків;
  • Одеська область — 215 випадків;
  • Полтавська область — 82 випадки;
  • Рівненська область — 110 випадків;
  • Сумська область — 91 випадок;
  • Тернопільська область — 135 випадків;
  • Харківська область — 341 випадок;
  • Херсонська область — 67 випадків;
  • Хмельницька область — 119 випадків;
  • Черкаська область — 124 випадки;
  • Чернівецька область — 251 випадок;
  • Чернігівська область — 98 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Яка ситуація загалом в Україні?


Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 314 423 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 11 вересня 2 220 611 хворих одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 320 людей.