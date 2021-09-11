Кількість нових випадків на COVID-19 в Україні знову зросла

Впродовж доби 10 вересня коронавірус діагностували у 3869 людей. Серед них – 387 дітей та 76 медичних працівників.

За минулу добу госпіталізували 1102 людини. На жаль недуга забрала 69 життів. Одужали 1738 людей.

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Зазначимо, що днем раніше кількість нових хворих на COVID-19 в Україні була 3 615 – на понад дві сотні менше.

Скільки тестувань провели впродовж останньої доби:

методом ПЛР – 33 162 особи,

методом ІФА – 7 879 особи,

експрес-тестами – 24 364 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ — 370 випадків;

Вінницька область — 77 випадків;

Волинська область — 89 випадків;

Дніпропетровська область — 278 випадків;

Донецька область — 188 випадків;

Житомирська область — 162 випадки;

Закарпатська область — 38 випадків;

Запорізька область — 186 випадків;

Івано-Франківська область — 118 випадків;

Київська область — 149 випадків;

Кіровоградська область — 22 випадки;

Луганська область — 131 випадок;

Львівська область — 379 випадків;

Миколаївська область — 49 випадків;

Одеська область — 215 випадків;

Полтавська область — 82 випадки;

Рівненська область — 110 випадків;

Сумська область — 91 випадок;

Тернопільська область — 135 випадків;

Харківська область — 341 випадок;

Херсонська область — 67 випадків;

Хмельницька область — 119 випадків;

Черкаська область — 124 випадки;

Чернівецька область — 251 випадок;

Чернігівська область — 98 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.