Кількість нових випадків на COVID-19 в Україні знову зросла
11 вересня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж доби 10 вересня коронавірус діагностували у 3869 людей. Серед них – 387 дітей та 76 медичних працівників.
За минулу добу госпіталізували 1102 людини. На жаль недуга забрала 69 життів. Одужали 1738 людей.
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Зазначимо, що днем раніше кількість нових хворих на COVID-19 в Україні була 3 615 – на понад дві сотні менше.
Скільки тестувань провели впродовж останньої доби:
- методом ПЛР – 33 162 особи,
- методом ІФА – 7 879 особи,
- експрес-тестами – 24 364 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ — 370 випадків;
- Вінницька область — 77 випадків;
- Волинська область — 89 випадків;
- Дніпропетровська область — 278 випадків;
- Донецька область — 188 випадків;
- Житомирська область — 162 випадки;
- Закарпатська область — 38 випадків;
- Запорізька область — 186 випадків;
- Івано-Франківська область — 118 випадків;
- Київська область — 149 випадків;
- Кіровоградська область — 22 випадки;
- Луганська область — 131 випадок;
- Львівська область — 379 випадків;
- Миколаївська область — 49 випадків;
- Одеська область — 215 випадків;
- Полтавська область — 82 випадки;
- Рівненська область — 110 випадків;
- Сумська область — 91 випадок;
- Тернопільська область — 135 випадків;
- Харківська область — 341 випадок;
- Херсонська область — 67 випадків;
- Хмельницька область — 119 випадків;
- Черкаська область — 124 випадки;
- Чернівецька область — 251 випадок;
- Чернігівська область — 98 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Яка ситуація загалом в Україні?
Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 314 423 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 11 вересня 2 220 611 хворих одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 320 людей.