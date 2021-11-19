Лише за минулу добу, 18 листопада, в регіоні померло 98 пацієнтів з COVID-19. Це майже удвічі більше, ніж у Києві (41) чи Київській області (45).
До теми Яка область першою може покинути червону зону: відповідь МОЗ
Повний текст-публікація Євгенія Істрєбіна у фейсбуці:
"Ось така страшна статистика щодо Дніпропетровської області. Середня кількість смертей від ковіду майже вдвічі вища за будь-яку іншу область України".
Середня кількість летальних випадків в Україні за останніх 7 днів / Графіка Євгенія Істрєбіна
Летальні випадки у Дніпропетровській області/ Графіка Євгенія Істрєбіна
Летальні випадки від коронавірусу в Україні/ Графіка Євгенія Істрєбіна
Ситуація з коронавірусом у Дніпропетровській області:
- За минулу добу на Дніпропетровщині підтвердили 1 943 нові випадки коронавірусу. Ще 2 079 людей одужали. Про це розповіли в облдержадміністрації.
- Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у самому Дніпрі – аж 922, у Кривому Розі – 131, у Кам'янському – 118 та у Павлограді – 104.
- Від початку пандемії в регіоні виявили 221 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Ще 174 367 людей одужали. Натомість померли 7 167 пацієнтів.