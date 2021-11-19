Кількість померлих від COVID-19 на Дніпропетровщині удвічі вища, ніж в інших областях

Середня кількість смертей від коронавірусу у Дніпропетровській області майже вдвічі вища за будь-яку іншу область України. На це звернув увагу активіст Євгеній Істрєбін.

Лише за минулу добу, 18 листопада, в регіоні померло 98 пацієнтів з COVID-19. Це майже удвічі більше, ніж у Києві (41) чи Київській області (45).

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Повний текст-публікація Євгенія Істрєбіна у фейсбуці:

"Ось така страшна статистика щодо Дніпропетровської області. Середня кількість смертей від ковіду майже вдвічі вища за будь-яку іншу область України".



Середня кількість летальних випадків в Україні за останніх 7 днів / Графіка Євгенія Істрєбіна



Летальні випадки у Дніпропетровській області/ Графіка Євгенія Істрєбіна



Летальні випадки від коронавірусу в Україні/ Графіка Євгенія Істрєбіна

Ситуація з коронавірусом у Дніпропетровській області: