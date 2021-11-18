Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН

У НАН України заявили, що до кінця року офіційне число померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч. При цьому реальна кількість померлих від хвороби українців щонайменше вдвічі вища.

Щонайменше останні 3 – 4 дні смертність на COVID-19 в Україні не зростає. Про це розповів голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією COVID-19 в Україні, член-кореспондент НАН України Ігор Бровченко.

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Ми ще не можемо однозначно стверджувати, що смертність пішла на спад, але ми можемо сказати, що вона вже припинила зростання. Якщо пік щодо захворюваності вже пройдено близько двох тижнів тому, то ми можемо очікувати, що зараз ми проходимо піковий період за смертністю, днями ми маємо зафіксувати досить впевнене падіння смертності,

– пояснив Бровченко.

Швидке зростання захворюваності у нас почалося в серпні й тривало два з половиною місяці – до кінця жовтня. Спад до серпневих-вересневих показників очікуються у січні 2022 року.

Стосовно смертоносності – у 2020 році у нас офіційно від COVID-19 померло майже 20 тисяч людей. Якщо брати оцінки за надлишковою смертністю, то у 2020 році було близько 50 тисяч жертв COVID-19. У 2021 році вже 57 тисяч людей померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою. І це ще не кінець. До кінця року, скоріше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей. Тобто до кінця року загальне число жертв від початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може сягнути до 90 – 100 тисяч смертей. Це найбільш реалістичний сценарій,

– Розповів Бровченко.

Ситуація з коронавірусом в Україні: офіційна статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 17 листопада, в Україні виявили 20 591 нового хворого на COVID-19. Ще 752 людей померли. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де з життя пішли аж 103 інфікованих.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 907 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Тим часом одужали 19 633 хворих.

Учора найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 892), Полтавській (1 100), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) областях та у Києві (1 483).

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 284 008 рази. 2 704 217 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 79 506 занедужалих.

Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал