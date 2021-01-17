Загалом з початку пандемії у світі, станом на 17 січня, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 2 032 111 людей.

У світі зафіксували 95 007 500 випадків інфікування COVID-19. Про це свідчать дані Worldometer.

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Понад 67 мільйонів людей одужали після зараження коронавірусом. За минулу добу підтверджено 76 тисяч летальних випадків.

У яких країнах найбільше померло людей від COVID-19

США – 405 261,

Індія – 152 311,

Бразилія – 209 350,

Росія – 65 566,

Велика Британія – 88 590.

Україна у загальному рейтингу щодо захворюваності на коронавірус посідає 17 місце. За минулу добу повідомили про смерть 116 українців від ускладнень. Загальна кількість летальних випадків сягнула 20 802.

Летальні випадки в регіонах України

Київ – 2 175

Львівська область – 1 947

Дніпропетровська область – 1 635

Харківська область – 1 236

Одеська область – 1 221

Київська область – 1 062

Івано-Франківська область – 857

Полтавська область – 831

Чернівецька область – 830

Донецька область – 757

Хмельницька область – 734

Запорізька область – 709

Житомирська область – 698

Закарпатська область – 675

Миколаївська область – 586

Сумська область – 575

Волинська область – 554

Рівненська область – 541

Херсонська область – 511

Чернігівська область – 495

Тернопільська область – 495

Черкаська область – 471

Вінницька область – 444

Луганська область – 354

Кіровоградська область – 293



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