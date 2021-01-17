Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила два мільйони
Загалом з початку пандемії у світі, станом на 17 січня, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло 2 032 111 людей.
У світі зафіксували 95 007 500 випадків інфікування COVID-19. Про це свідчать дані Worldometer.
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Понад 67 мільйонів людей одужали після зараження коронавірусом. За минулу добу підтверджено 76 тисяч летальних випадків.
У яких країнах найбільше померло людей від COVID-19
- США – 405 261,
- Індія – 152 311,
- Бразилія – 209 350,
- Росія – 65 566,
- Велика Британія – 88 590.
Україна у загальному рейтингу щодо захворюваності на коронавірус посідає 17 місце. За минулу добу повідомили про смерть 116 українців від ускладнень. Загальна кількість летальних випадків сягнула 20 802.
Летальні випадки в регіонах України
- Київ – 2 175
- Львівська область – 1 947
- Дніпропетровська область – 1 635
- Харківська область – 1 236
- Одеська область – 1 221
- Київська область – 1 062
- Івано-Франківська область – 857
- Полтавська область – 831
- Чернівецька область – 830
- Донецька область – 757
- Хмельницька область – 734
- Запорізька область – 709
- Житомирська область – 698
- Закарпатська область – 675
- Миколаївська область – 586
- Сумська область – 575
- Волинська область – 554
- Рівненська область – 541
- Херсонська область – 511
- Чернігівська область – 495
- Тернопільська область – 495
- Черкаська область – 471
- Вінницька область – 444
- Луганська область – 354
- Кіровоградська область – 293
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