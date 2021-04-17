З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів.

Де ситуація найгірша

Упродовж останніх тижнів захворюваність на коронавірус особливо зросла в таких країнах як Індія, Туреччина та Італія.

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Важкою залишається також ситуація в Бразилії – там за добу померло понад 3 тисячі хворих, загалом за час пандемії – 370 тисяч.

Найбільш постраждали від коронавірусу США. З початку епідемії там померли майже 580 тисяч людей, інфікувались понад 32 мільйони.

Серед європейських країн найбільше хворих зареєстрували у Великобританії – понад 127 тисяч і Італії – понад 116 тисяч.

В Україні майже за рік епідемії померло майже 40 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Статистика захворюваності в світі / Скриншот Worldometers

Захворюваність зростає 7 тижнів поспіль

Попередньо у ВООЗ заявили, що зростання захворюваності на коронавірус триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль.

Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні 7 днів. Смертність зросла на 7%.