Кількість померлих від коронавірусу в світі сягнула 3 мільйонів
З початку пандемії COVID-19 в усьому світі померло понад 3 мільйони людей. Загальна ж кількість інфікованих у світі перевищила 140 мільйонів.
Джерело:Worldometers
Де ситуація найгірша
Упродовж останніх тижнів захворюваність на коронавірус особливо зросла в таких країнах як Індія, Туреччина та Італія.
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Важкою залишається також ситуація в Бразилії – там за добу померло понад 3 тисячі хворих, загалом за час пандемії – 370 тисяч.
Найбільш постраждали від коронавірусу США. З початку епідемії там померли майже 580 тисяч людей, інфікувались понад 32 мільйони.
Серед європейських країн найбільше хворих зареєстрували у Великобританії – понад 127 тисяч і Італії – понад 116 тисяч.
В Україні майже за рік епідемії померло майже 40 тисяч пацієнтів з COVID-19.
Статистика захворюваності в світі / Скриншот Worldometers
Захворюваність зростає 7 тижнів поспіль
Попередньо у ВООЗ заявили, що зростання захворюваності на коронавірус триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль.
Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні 7 днів. Смертність зросла на 7%.
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