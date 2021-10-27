У прогнозі мовиться, що в Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. Разом з тим, введення статистики загалом по Україні значно покращилось з 2020 року.

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За словами науковців, швидше, ніж загалом в Україні, захворюваність зростала у Києві. За даними лабораторій, кількість позитивних результатів ПЛР-тестів найбільша за весь час ведення статистики.

За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно,

– мовиться у прогнозі від 26 жовтня.

Подібна ситуація спостерігалась і під час перебігу попередніх хвиль.

Увага! Крім цього, кількість щоденних госпіталізацій у столиці на 100 тисяч населення перевищила середній показник у країні.

Яка причина нестикувань

Пояснюють, що це свідчить про великий відсоток тестів у приватних лабораторіях і/або значну частину тестувань не за місцем проживання.

"Хоча загалом в Україні кількість позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень добре узгоджується, але в Києві ситуація відрізняється", – наголосили у НАН.

Середні затримки почали незначно збільшуватися за останні 2 тижні, але все одно лишаються кращими, аніж під час попередніх хвиль. Це свідчить про те, що ведення статистики суттєво поліпшилося, у порівнянні з минулим роком, вважають науковці.

Зрештою, у Києві ситуація із затримками результатів тестування поступово покращується, але залишається значно гіршою, ніж у середньому у країні.

Коронавірус та вакцинація в Україні