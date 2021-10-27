У прогнозі мовиться, що в Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. Разом з тим, введення статистики загалом по Україні значно покращилось з 2020 року.
Також на тему Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
За словами науковців, швидше, ніж загалом в Україні, захворюваність зростала у Києві. За даними лабораторій, кількість позитивних результатів ПЛР-тестів найбільша за весь час ведення статистики.
За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно,
– мовиться у прогнозі від 26 жовтня.
Подібна ситуація спостерігалась і під час перебігу попередніх хвиль.
Яка причина нестикувань
Пояснюють, що це свідчить про великий відсоток тестів у приватних лабораторіях і/або значну частину тестувань не за місцем проживання.
"Хоча загалом в Україні кількість позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень добре узгоджується, але в Києві ситуація відрізняється", – наголосили у НАН.
Середні затримки почали незначно збільшуватися за останні 2 тижні, але все одно лишаються кращими, аніж під час попередніх хвиль. Це свідчить про те, що ведення статистики суттєво поліпшилося, у порівнянні з минулим роком, вважають науковці.
Зрештою, у Києві ситуація із затримками результатів тестування поступово покращується, але залишається значно гіршою, ніж у середньому у країні.
Коронавірус та вакцинація в Україні
- Станом на 26 жовтня в Україні виявили 2 825 733 хворих на коронавірус, 2 401 705 з яких вже одужали. Але, на жаль, 65 628 пацієнтів пішли з життя, так і не зумівши подолати хворобу.
- За минулу добу, 26 жовтня, вакцинували рекордну кількість українців – понад 291 тисячу. Більш ніж 7 мільйонів отримали 2 дози вакцини проти COVID-19.
- У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.