Офіційно через COVID-19 у період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року померло 5,9 мільйона людей. За оцінками нового дослідження, за той же період сталося 18,2 мільйона додаткових смертей, тобто більш ніж утричі більше. Це дозволяє припустити, що вплив пандемії на людство може бути набагато гіршим.

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Надлишкова смертність

До цього дослідження було кілька спроб оцінити надлишкову смертність через COVID-19, але більшість із них мали обмеження. У новій роботі представлені перші оцінки надлишкової смертності через пандемію у всьому світі в період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.

Аналіз показує, що до 31 грудня 2021 року глобальна надлишкова смертність через пандемію могла становити 18,2 мільйона людей, що більш ніж утричі перевищує офіційну цифру. За оцінками, у 21 країні рівень надлишкової смертності перевищує 300 на 100 000 населення.

Найвищі розрахункові показники надлишкової смертності були:

Андах Латинської Америки (512 смертей на 100 000 населення);

Східній Європі (345 смертей на 100 000 осіб);

Центральній Європі (316 смертей на 100 000 осіб);

південній частині Африки на південь від Сари 309 смертей на 100 000 осіб);

Центральній Латинській Америці (274 випадки смерті на 100 000 населення).

Причини надлишкової смертності

Великі відмінності між надлишковою смертністю та офіційними даними можуть бути результатом недостатньої діагностики через відсутність тестування та проблеми з поданням даних про смерть.

За словами вчених, дуже важливо розрізняти смерті, спричинені безпосередньо COVID-19, і ті, які сталися внаслідок непрямого результату пандемії. Дані початкових досліджень показують, що значна частина надлишкових смертей є прямим результатом COVID-19. Однак смерть могла також статися побічно через самогубство або вживання наркотиків, через зміни в поведінці або відсутність доступу до охорони здоров'я та інших основних послуг під час пандемії.