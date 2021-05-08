Так, показник смертності від COVID-19 може бути удвічі вищим за офіційні дані. Але фахівці зауважили, що заниження кількості смертей урядами країн не є навмисним.
До теми COVID-19 в Індії: на Гоа кожен другий тест виявляється позитивним
Згідно з аналізом Інституту показників й оцінки здоров'я Вашингтонського університету, від коронавірусу у всьому світі насправді померло вже 6,9 мільйона людей. Це удвічі більше за офіційні показники.
Експерти переконані, що лише у США від недуги померли більш ніж 905 тисяч громадян. При цьому кількість смертей занижена не лише у штатах, а й в інших країнах.
До прикладу, в Індії та Мексиці показники летальності можуть бути утричі вищими.
Тим часом експерти зауважили невідповідність між реальною ситуацією з COVID-19 та офіційними даними у Росії. За їхніми словами, загальна кількість померлих від хвороби там більша у понад 5 разів.
Що вплинуло на спотворення статистики
- Темпи тестування,
- Перевантаження систем охорони здоров’я,
- Неврахування випадків смерті на початку пандемії.