Кількість смертей від коронавірусу у світі може бути удвічі вищою

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 3 мільйона летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Але насправді кількість померлих від хвороби може бути удвічі вищою.

Так, показник смертності від COVID-19 може бути удвічі вищим за офіційні дані. Але фахівці зауважили, що заниження кількості смертей урядами країн не є навмисним.

До теми COVID-19 в Індії: на Гоа кожен другий тест виявляється позитивним

Згідно з аналізом Інституту показників й оцінки здоров'я Вашингтонського університету, від коронавірусу у всьому світі насправді померло вже 6,9 мільйона людей. Це удвічі більше за офіційні показники.

Експерти переконані, що лише у США від недуги померли більш ніж 905 тисяч громадян. При цьому кількість смертей занижена не лише у штатах, а й в інших країнах.

До прикладу, в Індії та Мексиці показники летальності можуть бути утричі вищими.

Тим часом експерти зауважили невідповідність між реальною ситуацією з COVID-19 та офіційними даними у Росії. За їхніми словами, загальна кількість померлих від хвороби там більша у понад 5 разів.

Що вплинуло на спотворення статистики