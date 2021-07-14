Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу

14 липня 2021 , 08:43
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Джерело:

МОЗ

Від учора, 13 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей.

Вакцинація в Україні

Повністю імунізованих в Україні є 43 419 осіб. Це означає, що вони отримали загалом 2 дози препарату. 

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Протягом доби по країні працювали:

  • 659 мобільних бригад,
  • 1518 пунктів щеплення;
  • 33 центри вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 673 755 щеплень.

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

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Автор: Аліна Оліховська