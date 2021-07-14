Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу

Від учора, 13 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей.

Вакцинація в Україні

Повністю імунізованих в Україні є 43 419 осіб. Це означає, що вони отримали загалом 2 дози препарату.

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Протягом доби по країні працювали:

659 мобільних бригад,

1518 пунктів щеплення;

33 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.

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