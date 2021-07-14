Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу
14 липня 2021 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Від учора, 13 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей.
Вакцинація в Україні
Повністю імунізованих в Україні є 43 419 осіб. Це означає, що вони отримали загалом 2 дози препарату.
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Протягом доби по країні працювали:
- 659 мобільних бригад,
- 1518 пунктів щеплення;
- 33 центри вакцинації.
Загалом проведено 3 673 755 щеплень.
Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 людей.
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