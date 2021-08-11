Тож експерти закликали федеральний уряд пришвидшити затвердження вакцини для осіб, віком до 12 років. Річ у тім, що за останні 2 тижні кількість випадків захворювання дітей зросла на 4%.
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Так, новий аналіз даних Американської академії педіатрії (AAP) показав, що діти становили 15% нових випадків, зареєстрованих минулого тижня. Загалом майже – 94 тисячі особи.
Значний спалах серед дітей
Попри це, з-поміж дітей все ще небагато госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у США (кажуть, до 1,9%), але все більше дітей звертається за допомогою. Педіатри також висловлюють стурбованість щодо збільшення кількості дітей, які заразилися коронавірусом.
Рівень амбулаторного лікування COVID-19 збільшився з 1% до 20% за місяць. Лікарня лікувала 18 дітей, хворих на коронавірус, 6 – в реанімації. На апараті штучної вентиляції легень було 3, зокрема тримісячна дитина,
– розповів доктор Марк Клайн, керівник дитячої лікарні Нового Орлеану.
Разом з тим, вакцинацію дітей до 12 років від COVID-19 можуть схвалити у США лише в середині зими 2021 року.
Вакцинація дітей в Україні
- У червні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.
- Напередодні Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
- Для отримання щеплення батькам дітей 12 – 15 років або самі діти віком 16 – 17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.