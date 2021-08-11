Тож експерти закликали федеральний уряд пришвидшити затвердження вакцини для осіб, віком до 12 років. Річ у тім, що за останні 2 тижні кількість випадків захворювання дітей зросла на 4%.

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Так, новий аналіз даних Американської академії педіатрії (AAP) показав, що діти становили 15% нових випадків, зареєстрованих минулого тижня. Загалом майже – 94 тисячі особи.

Значний спалах серед дітей

Попри це, з-поміж дітей все ще небагато госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у США (кажуть, до 1,9%), але все більше дітей звертається за допомогою. Педіатри також висловлюють стурбованість щодо збільшення кількості дітей, які заразилися коронавірусом.

Рівень амбулаторного лікування COVID-19 збільшився з 1% до 20% за місяць. Лікарня лікувала 18 дітей, хворих на коронавірус, 6 – в реанімації. На апараті штучної вентиляції легень було 3, зокрема тримісячна дитина,

– розповів доктор Марк Клайн, керівник дитячої лікарні Нового Орлеану.

Разом з тим, вакцинацію дітей до 12 років від COVID-19 можуть схвалити у США лише в середині зими 2021 року.

Вакцинація дітей в Україні