За даними EuroNews, причина такої кількості хворих пов'язана із тим, що деякі країни відновлюють туризм і Дельта дещо послаблює свій вплив, але не усюди.

Увага Чи виходить Україна на пік COVID-19: що кажуть експерти

Однак водночас у Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн. При цьому приблизно мільйон нових випадків припадає на кожні 4 дні і це лише у Європі.

Увага! У Росії, Україні та Греції зареєстрували рекордну кількість випадків з моменту початку пандемії.

Темпи вакцинації у світі невтішні

Також зазначають, що у Східній Європі один із найнижчих показників вакцинації. Згідно з даними Our World in Data, понад половина населення світу ще не отримали жодної дози вакцини від COVID- 19. Менш як 5% людей у ​​країнах з низьким рівнем доходу отримали принаймні одну дозу.

У жовтні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші групи допомоги звернулися до лідерів 20 найбільших економік світу з проханням профінансувати план для доставки вакцин, тестів і ліків проти COVID- 19 у бідніші країни протягом наступних 12 місяців. Загальна сума – 23,4 мільярда доларів.

"Нерівність вакцин залишається найбільшою перешкодою для досягнення наших цілей щодо охоплення", – наголосив помічник директора Панамериканської організації охорони здоров'я Ярбас Барбоса.

Також він закликав владу надавати пріоритет людям похилого віку, працівникам на передовій та людям із уже існуючими захворюваннями, щоб захистити їх від надмірного навантаження на систему охорони здоров'я.

Увага Українців без щеплення з 8 листопада відсторонять від роботи: кого це торкнеться

Кількість добових випадків знизилась

Середньодобова кількість випадків захворювання за останні 3 місяці знизилася на 36%. Однак штамом Дельта продовжують заражатися 50 мільйонів людей кожні 90 днів.

Для порівняння: на реєстрацію перших 50 мільйонів випадків COVID-19 пішов майже рік.

Коли вірус візьмуть під контроль

Марія Ван Керкхове, епідеміологиня, яка очолює ВООЗ налаштована оптимістично. Вона вважає, що в період з цього моменту до кінця 2022 року ми отримаємо контроль над цим вірусом. Мається на увазі, що зможуть значно знизити тяжкі захворювання та смертність.

Статистика поширення недуги

Джерело: Worldometers