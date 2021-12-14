Лише уявіть – ця технологія може призвести до того, що наприкінці цього десятиліття з'явиться можливість швидко вирощувати повноцінні органи під потреби пацієнтів.

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Вирощені в лабораторії мініоргани розвиваються дуже швидко. Вони дають вченим нові можливості для моделювання розвитку хвороб та тестування нових препаратів. Але головна мета таких досліджень – отримати можливість вирощувати органи для конкретного пацієнта, який потребує трансплантації.

Науковці створили справжній мінішлунок

У новій роботі науковці з Медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті виростили найдосконаліші органоїди шлунка з використанням кількох типів клітин. Основою органу стали плюрипотентні стовбурові клітини людини, які перепрограмували на 3 типи клітин, необхідних для нормального розвитку шлунка: ентерогліальні, мезенхімальні та епітеліальні попередники.

З них ми створили тканину шлунка з залозами, що виробляють кислоту, оточену шарами гладких м'язів, що містять функціональні кишкові нейрони, які контролювали процес скорочення,

– пояснила співавторка роботи Олександра Ейхер.

Як розвивався органоїд

Для того, аби слідкувати за розвитком органоїду, науковці пересадили їх мишам.

Завдяки припливу крові й більшого простору, шлунки виросли в тисячу разів більшими, ніж це зазвичай відбувається у клітинній культурі. І з'явилися риси, яких раніше не вдавалося отримати.

Зокрема дослідникам вдалося виростити залози Бруннера, які виділяють лужний розчин, що захищає верхню частину кишківника від кислотності шлунка.

Метод вирощування органоїдів із клітин-попередників може бути використаний для створення різних мініорганів. Вчені розраховують розширити тестування технології й не відкидають можливості, що до кінця десятиліття можна буде вирощувати повноцінні органи під потреби пацієнтів.



Органоїд шлунка 14-тижневого віку (різні типи клітин пофарбовані у різні кольори) / Фото Медичний центр дитячої лікарні Цинциннаті



Органоїд шлунка 10-тижневого віку, який росте всередині миші /Фото Медичний центр дитячої лікарні Цинциннаті