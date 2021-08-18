Влада країни пояснює це тим, що вони буцім вжили відносно швидких і жорстких заходів проти пандемії. Таких як запровадження жорсткого прикордонного контролю з початку 2020 року, який і без того був доволі суворим.

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Загалом у тоталітарній КНДР стверджують, що протестували всього 35 947 осіб, але нічого не виявили.

Що кажуть у ВООЗ

У щотижневому звіті ВООЗ мовиться, що з 30 липня по 5 серпня в Північній Кореї зробили ще 693 тести – і всі вони виявилися негативними.

Ще у 112 осіб серед протестованих були симптоми, схожі на коронавірус. Втім, зрештою всі вони нібито виявилися з "грипоподібніми" або іншими гострими респіраторними захворюваннями.

Важливо. Очікувалося, що Північна Корея отримає приблизно 2 мільйони доз вакцин проти коронавірусу через глобальну програму розповсюдження вакцин. Однак їх ще не доставили в країну.

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