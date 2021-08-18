Влада країни пояснює це тим, що вони буцім вжили відносно швидких і жорстких заходів проти пандемії. Таких як запровадження жорсткого прикордонного контролю з початку 2020 року, який і без того був доволі суворим.
Увага Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні
Загалом у тоталітарній КНДР стверджують, що протестували всього 35 947 осіб, але нічого не виявили.
Що кажуть у ВООЗ
У щотижневому звіті ВООЗ мовиться, що з 30 липня по 5 серпня в Північній Кореї зробили ще 693 тести – і всі вони виявилися негативними.
Ще у 112 осіб серед протестованих були симптоми, схожі на коронавірус. Втім, зрештою всі вони нібито виявилися з "грипоподібніми" або іншими гострими респіраторними захворюваннями.
Коронавірус у КНДР: що відомо
- Наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на коронавірус.
- У липні 2020 року Кім Чен Ин також заявляв, що в КНДР, мовляв, немає коронавірусу.
- Через пів року після початку пандемії COVID-19 Північна Корея 26 липня вперше повідомила про підозру інфікування коронавірусом в країні. Цій людині вже зробили тест на коронавірус, але про його результати не повідомили.
- Також КНДР не відправляла спортсменів на Олімпіаду в Токіо, "щоб захистити їх від пандемії".
- Експерти раніше казали що спалах коронавірусу в Північній Кореї може спричинити тяжкі наслідки через погану інфраструктуру охорони здоров'я та хронічну нестачу медичних матеріалів.