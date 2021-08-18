Кім Чен Ин запевняє, що у КНДР жодного випадку захворювання на коронавірус

Північна Корея повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про те, що країна протестувала на коронавірус приблизно 36 тисяч людей. Але, мовляв, вони нібито не виявили жодного підтвердженого випадку інфікування.

Влада країни пояснює це тим, що вони буцім вжили відносно швидких і жорстких заходів проти пандемії. Таких як запровадження жорсткого прикордонного контролю з початку 2020 року, який і без того був доволі суворим.

Увага Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні

Загалом у тоталітарній КНДР стверджують, що протестували всього 35 947 осіб, але нічого не виявили.

Що кажуть у ВООЗ

У щотижневому звіті ВООЗ мовиться, що з 30 липня по 5 серпня в Північній Кореї зробили ще 693 тести – і всі вони виявилися негативними.

Ще у 112 осіб серед протестованих були симптоми, схожі на коронавірус. Втім, зрештою всі вони нібито виявилися з "грипоподібніми" або іншими гострими респіраторними захворюваннями.

Коронавірус у КНДР: що відомо

Наприкінці 2019 року в Ухані (КНР) почався спалах захворювання на коронавірус.

У липні 2020 року Кім Чен Ин також заявляв, що в КНДР, мовляв, немає коронавірусу.

Через пів року після початку пандемії COVID-19 Північна Корея 26 липня вперше повідомила про підозру інфікування коронавірусом в країні. Цій людині вже зробили тест на коронавірус, але про його результати не повідомили.

Також КНДР не відправляла спортсменів на Олімпіаду в Токіо, "щоб захистити їх від пандемії".

Експерти раніше казали що спалах коронавірусу в Північній Кореї може спричинити тяжкі наслідки через погану інфраструктуру охорони здоров'я та хронічну нестачу медичних матеріалів.

Очікувалося, що Північна Корея отримає приблизно 2 мільйони доз вакцин проти коронавірусу через глобальну програму розповсюдження вакцин. Однак їх ще не доставили в країну.