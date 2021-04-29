Відомо, що мухи (musca domestica) здатні передавати людям і тваринам до 250 паразитарних, вірусних і бактеріальних інфекцій. До тепер потенціал цих комах як можливих переносників SARS-Cov-2 не вивчався, а це дуже важливо, з урахуванням близькості кімнатних мух до людини й домашніх улюбленців.

Також на тему: Як часто у дітей виникає постковідний синдром

Як відбувалося дослідження

Вчені провели два лабораторних експерименти, щоб оцінити сприйнятливість мух до вірусу. У першому дослідженні здатність комах заражатися SARS-Cov-2 через навколишнє середовище і молоко з додаванням патогену. Потім вчені зібрали зразки з поверхонь, з якими контактували мухи, які зазнали впливу коронавірусу і перевірили їх за допомогою ПЛР-тесту.

Виявилося, що всі зразки містять вірусну РНК. У двох мазках, взятих з контейнера, де мухи перебували в зараженому середовищі, сліди патогену виявлялися навіть через 24 години після відбору.

Чи можна підхопити від мух коронавірус

Однак ці результати зовсім не означають, що кімнатні мухи несуть загрозу для людини або тварин. Як повідомили автори дослідження лабораторне середовище хоч і була наближена до реальних умов, але все ж експерименти проводилися не в будинках і квартирах.

Крім того, мухи можуть передавати тільки РНК SARS-Cov-2, яка сама по собі не є інфекційною. Необхідні більш масштабні дослідження, щоб повноцінно проаналізувати здатність кімнатних мух заражатися і поширювати вірус, а поки вчені тільки визначили таку можливість.