Згодом нещеплених людей позбавлять доступу до місць прийому гостей, спортивних заходів та інших розваг. Попри те, що дітям 6 – 11 років доведеться носити маски й носити при собі SafePasses, обмеження для них будуть не такими сильними, як для дорослих.

До теми Працівники Укрпошти й Укрзалізниці відтепер зобов'язані вакцинуватись

Так, нещеплені діти у віці до 12 років звільнені від заборони доступу до кафе, ресторанів та кінотеатрів.

Що таке SafePass Це додаток до людних місць з QR-кодом. Він необхідний як і мешканцям Кіпру, так і туристам. Для отримання SafePass необхідно мати: сертифікат вакцинації проти коронавірусу,

сертифікат про одужання від коронавірусу за останні 6 місяців,

негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за 7 днів до його пред'явлення. Це додаток до людних місць з QR-кодом. Він необхідний як і мешканцям Кіпру, так і туристам. Для отримання SafePass необхідно мати:

Діти від 6 до 11 років можуть мати його у друкованому форматі.

Зверніть увагу: З 29 листопада наявність SafePass стане обов'язковою для людей у віці від 14 до 64 років. Починаючи з 12 грудня SafePass перестане працювати й для вакцинованих людей, які не отримали бустерну дозу вакцини.

Ми ще раз наголошуємо, що вакцинація – наша єдина зброя у поверненні до нормального життя,

– заявив міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас.

Міністр висловив сподівання, що нові противірусні препарати, які очікують на Кіпрі наприкінці грудня, допоможуть у боротьбі з пандемією у поєднанні з вакцинами.

На Кіпрі вводять нові жорсткі обмеження

Тим часом кабінет міністрів ввів низку нових заходів, щоб зупинити зростання кількості випадків та уникнути п'ятої хвилі COVID-19.