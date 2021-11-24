На Кіпрі маски та COVID-паспорт зобов'язали носити навіть 6-річних дітей
Джерело:Cyprus Mail
В середу, 24 листопада, уряд Кіпру оголосив про нові заходи боротьби зі сплеском коронавірусу. Тепер діти у віці від 6 до 11 років теж зобов'язані носити маски та мати при собі COVID-паспорт.
Згодом нещеплених людей позбавлять доступу до місць прийому гостей, спортивних заходів та інших розваг. Попри те, що дітям 6 – 11 років доведеться носити маски й носити при собі SafePasses, обмеження для них будуть не такими сильними, як для дорослих.
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Так, нещеплені діти у віці до 12 років звільнені від заборони доступу до кафе, ресторанів та кінотеатрів.
Що таке SafePassЦе додаток до людних місць з QR-кодом. Він необхідний як і мешканцям Кіпру, так і туристам. Для отримання SafePass необхідно мати:
- сертифікат вакцинації проти коронавірусу,
- сертифікат про одужання від коронавірусу за останні 6 місяців,
- негативний тест на коронавірус, зроблений максимум за 7 днів до його пред'явлення.
Діти від 6 до 11 років можуть мати його у друкованому форматі.Зверніть увагу: З 29 листопада наявність SafePass стане обов'язковою для людей у віці від 14 до 64 років. Починаючи з 12 грудня SafePass перестане працювати й для вакцинованих людей, які не отримали бустерну дозу вакцини.
Ми ще раз наголошуємо, що вакцинація – наша єдина зброя у поверненні до нормального життя,
– заявив міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантелас.
Міністр висловив сподівання, що нові противірусні препарати, які очікують на Кіпрі наприкінці грудня, допоможуть у боротьбі з пандемією у поєднанні з вакцинами.
На Кіпрі вводять нові жорсткі обмеження
Тим часом кабінет міністрів ввів низку нових заходів, щоб зупинити зростання кількості випадків та уникнути п'ятої хвилі COVID-19.
- Починаючи з 29 листопада діти початкової школи проходитимуть тестування кожного тижня до різдвяних канікул. Різдвяні заходи у школах скасували. Натомість заходи, які організовують інші організації, не зможуть відбутися без дозволу міністерства охорони здоров'я.
- З 15 грудня людям у віці від 12 років і старше, які не отримали хоча б однієї дози COVID-вакцини, заборонять відвідувати заклади громадського харчування, кінотеатри, театри та спортивні заходи як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.
- З 1 грудня невакцинованим дорослим у віці від 18 років потрібно буде носити з собою негативний результат ПЛР за останні 72 години або 48-годинний негативний експрес-тест. Діти у віці від 6 років повинні будуть показати негативний тест для відвідування позакласних заходів, таких як денні уроки чи заняття спортом.