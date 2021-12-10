Новий штам виявили у "рамках ретельного та суворого контролю". Про це зазначили у пресрелізі МОЗ країни.

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Інститут неврології та генетики Кіпру зафіксував наявність варіанту Омікрон у зразках 3 пацієнтів.

Як зазначається, недугу виявили у людей, які виїжджали за кордон. Вони перебувають у районі Лімассолу. Нікому з них не потрібна госпіталізація.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон

Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Варіант коронавірусу Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта.

У всьому світі циркулюють побоювання, що Омікрон може завдати світові більшого удару, ніж попередні варіанти.

ВООЗ попередила, що світ може очікувати спалах захворюваності з "серйозними наслідками". Але стрибок захворюваності в Південній Африці не спричинив зростання госпіталізацій, що вселяє певний оптимізм щодо того, що новий варіант викликає лише легкий перебіг захворювання.

Тим часом компанії Pfizer BioNTec заявили, що бустерна доза їхньої вакцини проти коронавірусу може посилити захист від цього штаму.

Тим часом головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав вакцинуватися. Оскільки вірус мутує тоді, коли населення має низький колективний імунітет.