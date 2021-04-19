У Киргизії хворих на коронавірус лікували отруйною рослиною
В Киргизії хворих на коронавірус без їх відома лікували відваром аконіту. Це отруйна рослина, вживання якої може призвести до смерті.
Джерело:24.kg
"Чай від кашлю" містив отруйну речовину
Киргизькі парламентарії зажадали звільнити міністра охорони здоров'я республіки Алимкадира Бейшеналієва, який публічно розповів про застосування отруйної рослини в лікуванні пацієнтів.
Хворим приносили "трав'яний відвар від кашлю", але не питали згоди на таке лікування.
До теми У Великій Британії людей, які хворіли на COVID-19, заражатимуть ще раз
Аконіт неефективний, але небезпечний
Ніяких наукових досліджень методу лікування аконітом не проводили.
Міністр охорони здоров'я республіки Бейшеналієв розповів, що наразі в Киргизії проходять випробування цього препарату, який розробили спеціально для лікування коронавірусної інфекції.
Ліки потрібно приймати виключно в гарячому вигляді, оскільки в іншому випадку – пацієнтів очікує летальний результат,
– уточнив чиновник.
Чиновник пообіцяв підготувати документи про клінічні випробування, але не уточнив, коли.
При цьому сьогодні МОЗ Киргизії затвердило п'яту версію клінічного керівництва щодо COVID-19, але в ньому немає аконіту.
Водночас місцеві правозахисники закликають припинити експерименти на пацієнтах.
Поділитися новиною