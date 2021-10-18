Наявність SARS-Co-2 у дитини підтвердили у неділю, 17 жовтня. 13 жовтня коронавірус діагностували у її батьків.

До теми Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось

Головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук повідомила, що дівчинка лікується вдома, але її стан контролює педіатр.

На щастя, усі 3 інфікованих мають легкий перебіг недуги. У сім'ї ще є одна 7-річна донька – ПЛР-тест показав негативний результат. Дівчинку ізолювали від інфікованих родичів.

Що відомо про коронавірус у дітей

Джерело: Nature

  • Діти значно легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими.
  • Більшість дітей одужують від коронавірусу впродовж першого тижня після інфікування.
  • У 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривають 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.
  • Штам Дельта небезпечніший та заразніший за початковий для дітей та підлітків.
  • Інколи коронавірус викликає у дітей мультисистемний запальний синдром – захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця.