Наявність SARS-Co-2 у дитини підтвердили у неділю, 17 жовтня. 13 жовтня коронавірус діагностували у її батьків.

До теми Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось

Головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук повідомила, що дівчинка лікується вдома, але її стан контролює педіатр.

На щастя, усі 3 інфікованих мають легкий перебіг недуги. У сім'ї ще є одна 7-річна донька – ПЛР-тест показав негативний результат. Дівчинку ізолювали від інфікованих родичів.

Варто знати: ймовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів.

Що відомо про коронавірус у дітей

Джерело: Nature