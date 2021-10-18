На Кіровоградщині у тритижневого маляти підтвердили коронавірус
18 жовтня 2021 , 19:13Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Кропивницькому районі Кіровоградської області коронавірус виявили у тритижневої дівчинки. Її лікують вдома під спостереженням педіатра.
Наявність SARS-Co-2 у дитини підтвердили у неділю, 17 жовтня. 13 жовтня коронавірус діагностували у її батьків.
До теми Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось
Головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук повідомила, що дівчинка лікується вдома, але її стан контролює педіатр.
На щастя, усі 3 інфікованих мають легкий перебіг недуги. У сім'ї ще є одна 7-річна донька – ПЛР-тест показав негативний результат. Дівчинку ізолювали від інфікованих родичів.Варто знати: ймовірність внутрішньоутробної передачі коронавірусу дуже мала, проте дитина може заразитися вже після пологів.
Що відомо про коронавірус у дітей
Джерело: Nature
- Діти значно легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими.
- Більшість дітей одужують від коронавірусу впродовж першого тижня після інфікування.
- У 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривають 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.
- Штам Дельта небезпечніший та заразніший за початковий для дітей та підлітків.
- Інколи коронавірус викликає у дітей мультисистемний запальний синдром – захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця.