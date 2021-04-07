На Кіровоградщині виявили український варіант британського штаму COVID-19
В Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу. Для цього зразки мазків хворих на COVID-19 відправляли у референс-лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні.
У Великій Британії, таким чином, встановили, що в Кіровоградській області вже циркулює мутований "британський" штам. У лабораторії його назвали SARS-СоV-2 "Британський варіант-VOC_20DEC-01 "UA variant".
До теми Кого найбільше вражає "британський" штам COVID-19
"Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вищий, рівень летальності – на 60%,
– мовиться у повідомленні Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ.
"Британський" штам вже виявили у багатьох регіонах України
Зазначимо, що 6 квітня "британський штам" COVID-19 виявили і на території Одеської області. Раніше мутований вірус зафіксували на Івано-Франківщині, Харківщині, Сумській, Чернівецькій та Житомирській областях.Ба більше, на Полтавщині вже діагностували випадок зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 7 квітня в Україні виявили 1 784 579 випадків COVID-19, з них 35 498 – летальні. Одужав 1 373 851 хворий. За останню добу недугу діагностували у 15 415 людей, померла 481 особа.
Дані РНБО
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