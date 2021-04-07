На Кіровоградщині виявили український варіант британського штаму COVID-19

В Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу. Для цього зразки мазків хворих на COVID-19 відправляли у референс-лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні.

У Великій Британії, таким чином, встановили, що в Кіровоградській області вже циркулює мутований "британський" штам. У лабораторії його назвали SARS-СоV-2 "Британський варіант-VOC_20DEC-01 "UA variant".

До теми Кого найбільше вражає "британський" штам COVID-19

"Британський" штам став однією з причин третьої хвилі пандемії. Ризик інфікуватись ним на 50% вищий, рівень летальності – на 60%,

– мовиться у повідомленні Кіровоградського обласного лабораторного центру МОЗ.

"Британський" штам вже виявили у багатьох регіонах України

Зазначимо, що 6 квітня "британський штам" COVID-19 виявили і на території Одеської області. Раніше мутований вірус зафіксували на Івано-Франківщині, Харківщині, Сумській, Чернівецькій та Житомирській областях.Ба більше, на Полтавщині вже діагностували випадок зараження "південноафриканським" штамом коронавірусу.