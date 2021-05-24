Вже цього тижня у Молдові запустять 2 мобільні центри вакцинації. Вони курсуватимуть містом, аби охочим вакцинуватися було легше зробити щеплення.
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У середу ми запустимо два мобільних центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувні пункти. Випустимо тролейбус і автобус,
– розповів мер міста Іон Чебан.
Так, від 26 травня мобільний центр у вигляді тролейбусу зупинятиметься на певних зупинках в столиці. Натомість автобус курсуватиме зупинками передмістя.
Вакцинація проти коронавірусу у Молдові: що відомо
Джерело: Мінфін
- Вакцинальна кампанія в країні розпочалася 5 березня 2021 року.
- У Молдові схвалено 4 вакцини проти COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinopharm/Beijing та навіть російський "Супутник V".
- Щеплення проти коронавірусу отримали вже 256 175 мешканців країни, що становить 6,36% населення.
- Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози препарату, 38 619 людей (0,96%)
- Всього в Молдові використали 294 794 дози вакцин.