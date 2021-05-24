Вже цього тижня у Молдові запустять 2 мобільні центри вакцинації. Вони курсуватимуть містом, аби охочим вакцинуватися було легше зробити щеплення.

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У середу ми запустимо два мобільних центри вакцинації, два пункти вакцинації на колесах, пересувні пункти. Випустимо тролейбус і автобус,

– розповів мер міста Іон Чебан.

Так, від 26 травня мобільний центр у вигляді тролейбусу зупинятиметься на певних зупинках в столиці. Натомість автобус курсуватиме зупинками передмістя.

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Джерело: Мінфін