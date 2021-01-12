Кишківник та коронавірус: де зв'язок і яким чином мікробіом впливає на перебіг хвороби
Мікробіом кишківника може грати важливу роль у боротьбі організму з коронавірусною інфекцією та запобіганню важкому перебігу СOVID-19.
Мікробіом та імунітет
У кожної людини в кишківнику є унікальний набір бактерій, які мають значно важливішу роль, аніж може здатись, на перший погляд, зокрема мікробіом бере участь у модуляції імунної відповіді.
Дослідження Китайського університету Гонконгу доводить, що люди, які перехворіли на COVID-19, мали "значно змінений" склад мікробіому. Роботу опублікували в журналі British Medical Journal.
До теми Від чого залежить важкість перебігу коронавірусу: відомий ще один фактор
У людей, які мали проблеми з відмінною роботою кишківника, частіше реєстрували важкий перебіг COVID-19.
Це пов'язано з тим, що відсутність здорових мікробів сприяє зараженню клітин шлунково-кишкового тракту коронавірусом.
Як проводили дослідження
Команда з Гонконгу дослідила кров, кал та картки про хворобу 100 пацієнтів лікарні з COVID-19 у період з лютого по травень 2020 року.
27 з цих пацієнтів також надали зразки через 30 днів після проходження інфекції.
Під час дослідження також аналізували зразки від 78 людей без COVID-19, які брали участь у дослідженнях мікробіому організму ще до початку пандемії.
Що виявили вчені
- Мікробіом кишківника може впливати на "тяжкість" перебігу COVID-19, ймовірно, через модуляцію імунної відповіді господаря.
- Дослідники помітили, що у пацієнтів із COVID-19 знизився рівень кількох кишкових бактерій, які, як відомо, змінюють імунну відповідь людини.
- Зміни бактеріального складу тривали щонайменше місяць після одужання.
Роль цитокінів
Зразки крові свідчать про те, що мікробний дисбаланс пов'язаний з вищим рівнем цитокінів, малих молекул, які є природною частиною імунної відповіді, але можуть спричинити пошкодження, якщо їх не регулювати належним чином.
Це може призвести до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS), що може призвести до летального стану.
Якщо стан пацієнта погіршується до цього процесу важко втрутитися, тому нині запобігання цитокіновому шторму є основним напрямком досліджень лікування коронавірусу.
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