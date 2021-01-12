Мікробіом кишківника може грати важливу роль у боротьбі організму з коронавірусною інфекцією та запобіганню важкому перебігу СOVID-19.

Мікробіом та імунітет

У кожної людини в кишківнику є унікальний набір бактерій, які мають значно важливішу роль, аніж може здатись, на перший погляд, зокрема мікробіом бере участь у модуляції імунної відповіді.

Дослідження Китайського університету Гонконгу доводить, що люди, які перехворіли на COVID-19, мали "значно змінений" склад мікробіому. Роботу опублікували в журналі British Medical Journal.

До теми Від чого залежить важкість перебігу коронавірусу: відомий ще один фактор

У людей, які мали проблеми з відмінною роботою кишківника, частіше реєстрували важкий перебіг COVID-19.

Це пов'язано з тим, що відсутність здорових мікробів сприяє зараженню клітин шлунково-кишкового тракту коронавірусом.

Як проводили дослідження

Команда з Гонконгу дослідила кров, кал та картки про хворобу 100 пацієнтів лікарні з COVID-19 у період з лютого по травень 2020 року.

27 з цих пацієнтів також надали зразки через 30 днів після проходження інфекції.

Під час дослідження також аналізували зразки від 78 людей без COVID-19, які брали участь у дослідженнях мікробіому організму ще до початку пандемії.

Що виявили вчені

Мікробіом кишківника може впливати на "тяжкість" перебігу COVID-19, ймовірно, через модуляцію імунної відповіді господаря.

Дослідники помітили, що у пацієнтів із COVID-19 знизився рівень кількох кишкових бактерій, які, як відомо, змінюють імунну відповідь людини.

Зміни бактеріального складу тривали щонайменше місяць після одужання.

Роль цитокінів

Зразки крові свідчать про те, що мікробний дисбаланс пов'язаний з вищим рівнем цитокінів, малих молекул, які є природною частиною імунної відповіді, але можуть спричинити пошкодження, якщо їх не регулювати належним чином.

Цитокіновий шторм — що це? Це особливо небезпечна реакція імунної системи, її суть полягає в неконтрольованій активації цитокінами імунних клітин у вогнищі запалення і вивільненні останніми нової порції цитокінів Цитокіновий шторм виникає на 7-10 добу у пацієнтів з пневмонією і коронавірусом – це критична доба, коли відбувається значне ослаблення імунної системи.

Це може призвести до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS), що може призвести до летального стану.

Якщо стан пацієнта погіршується до цього процесу важко втрутитися, тому нині запобігання цитокіновому шторму є основним напрямком досліджень лікування коронавірусу.