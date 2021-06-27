Кишківник людини є найдослідженішою мікробною екосистемою на планеті. Але більш ніж 70% звідти ще необхідно вивчити.

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Як проводилось дослідження:

Науковці з Національної лабораторії Лоуренса Берклі, Стенфордського університету й Університету Квінсленда (Австралія) вивчили 11 810 загальнодоступних кишкових вірусних геномів.

Зразки зібрали у мешканців з 24 країн.

92% виявлених вірусів не були відомі науці.

Цікаво, що деякі їхні підвиди продемонстрували дивовижні географічні закономірності. Зокрема вірус crAssphage свого часу був широко поширений в Азії, але рідко зустрічався або був відсутній в зразках з Європи й Північної Америки.

Одна третина вірусних білків має невідомі функції

Примітно і те, що одна третина поширених кодованих вірусами білків має невідомі функції, враховуючи понад 11 тисяч генів, віддалено пов'язаних з бета-лактамазами, які забезпечують стійкість до антибіотиків (таких, як пеніцилін).

Вчені вважають, що їхня робота допоможе розвитку так званої фагової терапії, під час якої віруси використовуються для боротьби з бактеріальними інфекціями.

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