Лікарні в Херсоні заповнені на 100%. Тому хворих везуть в населені пункти області, де заповненість – на 70%.
До теми Пацієнтів везуть в інші міста: у Херсоні COVID-лікарні заповнені майже на 100%
За словами медиків, особливість нинішньої хвилі COVID-19 – киснева залежність людей.
Влада намагається напряму домовлятись із постачальниками, аби кисень привозили в область. За словами заступника міського голови Херсона Романа Головні, кисень в медзаклади завозять щодня, але ситуація погіршується.
Дефіцит кисню стає набагато більшим, зокрема в Херсоні. Ми робимо все для того, щоб наші хворі були з киснем,
– наголосив Головня.
У червоній зоні Херсонщина опинилася вперше. Лікарі пояснюють погіршення ситуації в регіоні такими чинниками:
- дуже мала кількість людей перехворіла коронавірусом, відтак населення не має імунітету;
- насичений туристичний сезон;
- малий відсоток вакцинації населення на початок хвилі захворювання.
Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині: дивіться відео