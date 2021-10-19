Лікарні в Херсоні заповнені на 100%. Тому хворих везуть в населені пункти області, де заповненість – на 70%.

До теми Пацієнтів везуть в інші міста: у Херсоні COVID-лікарні заповнені майже на 100%

За словами медиків, особливість нинішньої хвилі COVID-19 – киснева залежність людей.

Важливо! Якщо раніше в області використовували кисню 3 тонни, то наразі щодоби його використовують 11 тонн.

Влада намагається напряму домовлятись із постачальниками, аби кисень привозили в область. За словами заступника міського голови Херсона Романа Головні, кисень в медзаклади завозять щодня, але ситуація погіршується.

Дефіцит кисню стає набагато більшим, зокрема в Херсоні. Ми робимо все для того, щоб наші хворі були з киснем,

– наголосив Головня.

У червоній зоні Херсонщина опинилася вперше. Лікарі пояснюють погіршення ситуації в регіоні такими чинниками:

дуже мала кількість людей перехворіла коронавірусом, відтак населення не має імунітету;

насичений туристичний сезон;

малий відсоток вакцинації населення на початок хвилі захворювання.

Яка ситуація з коронавірусом на Херсонщині: дивіться відео